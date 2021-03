Strade chiuse al traffico davanti alle scuole: la proposta finisce in consiglio comunale (Di lunedì 29 marzo 2021) Stop al transito delle auto davanti alle scuole in concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli studenti. La proposta, già avanzata tempo fa da Fiab Monza in bici, finisce sui banchi del consiglio ... Leggi su monzatoday (Di lunedì 29 marzo 2021) Stop al transito delle autoin concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli studenti. La, già avanzata tempo fa da Fiab Monza in bici,sui banchi del...

RickiPale22 : RT @monzainazione: La proposta, già avanzata tempo fa da Fiab Monza in bici, finisce sui banchi del consiglio comunale. Questa sera, lunedì… - monzainazione : La proposta, già avanzata tempo fa da Fiab Monza in bici, finisce sui banchi del consiglio comunale. Questa sera, l… - CSoliera : Proseguono le asfaltature delle strade solieresi. Questa settimana si lavora in via Santa Maria, in via Stradello… - dantecorneli : @svirgola2 C'è una differenza fondamentale tra UK e Australia. La prima importa cibo, la seconda lo esporta. Un mes… - wushurabbit : @EntropicBazaar mi sono sempre basato su info prese da fonti ufficiali (le loro fonti) non c'è bisogno di percorrer… -