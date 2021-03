Storie Italiane, Orietta Berti e l’amore con Osvaldo: 54 anni di matrimonio (Di lunedì 29 marzo 2021) Orietta Berti, reduce dal successo del Festival di Sanremo, è stata ospite a Storie Italiane: insieme a Eleonora Daniele ha ripercorso alcuni dei momenti più belli (e divertenti) della kermesse musicale, ma ha anche parlato dell’amore con Osvaldo. Per l’artista e il marito sono stati mesi difficili a causa del Covid: entrambi infatti sono contagiati e soprattutto per Paterlini le conseguenze della malattia sono state pesanti. Osvaldo infatti ha perso 16 chili, e pian piano si sta riprendendo. Anche Orietta – come ha confessato a Domenica In ospite di Mara Venier – ha avuto paura per la sua salute: “Ho rischiato di saltare Sanremo – ha spiegato – sono stata molto male”. Il Festival per lei è stato un grande successo, a partire dai suoi outfit che hanno ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 marzo 2021), reduce dal successo del Festival di Sanremo, è stata ospite a: insieme a Eleonora Daniele ha ripercorso alcuni dei momenti più belli (e divertenti) della kermesse musicale, ma ha anche parlato delcon. Per l’artista e il marito sono stati mesi difficili a causa del Covid: entrambi infatti sono contagiati e soprattutto per Paterlini le conseguenze della malattia sono state pesanti.infatti ha perso 16 chili, e pian piano si sta riprendendo. Anche– come ha confessato a Domenica In ospite di Mara Venier – ha avuto paura per la sua salute: “Ho rischiato di saltare Sanremo – ha spiegato – sono stata molto male”. Il Festival per lei è stato un grande successo, a partire dai suoi outfit che hanno ...

