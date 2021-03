Stop alla didattica a distanza La protesta dei 200 genitori (Di lunedì 29 marzo 2021) di Barbara Calderola Stop alla didattica a distanza, un centinaio di famiglie protestano a Vimercate contro la chiusura delle scuole. Domenica in piazza per 200 genitori che denunciano i danni della ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 29 marzo 2021) di Barbara Calderola, un centinaio di famiglieno a Vimercate contro la chiusura delle scuole. Domenica in piazza per 200che denunciano i danni della ...

Advertising

capuanogio : ?? #Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla #Juventus e pensava di fare qualche presenza in più.… - fattoquotidiano : GIUSTIZIA I pasdaran 'garantisti' dovranno ritirare gli emendamenti anti-pm: volevano vietare le dichiarazioni e im… - fattoquotidiano : U-Mask, dal ministero stop alla vendita delle nuove mascherine: “Potenziali rilevanti rischi per la salute umana” - antonel69320133 : RT @Anna19725: Ho iniziato a seguirlo per le sue serie non certo per la sua vita privata. Nelle interviste ho scoperto oltre alla bravura a… - franser_real : RT @capuanogio: ?? #Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla #Juventus e pensava di fare qualche presenza in più. Verso l… -