Stasera in tv, Isola dei Famosi: doppio colpo di scena in arrivo. Anticipazioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Lunedì 29 marzo su Canale 5 quinta puntata de L'Isola dei Famosi con tantissimi colpi di scena. Iniziamo subito con il dire che, stando alle Anticipazioni, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo si uniranno ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Lunedì 29 marzo su Canale 5 quinta puntata de L'deicon tantissimi colpi di. Iniziamo subito con il dire che, stando alle, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo si uniranno ...

Advertising

MediasetPlay : Daje capitana! Ilary ed una nuova puntata di #isola arrivano stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! ?? - MediasetPlay : Stasera torna #ISOLAPARTY! Ecco chi saranno gli ospiti di questa sera in streaming su Mediasey Play con… - IsolaDeiFamosi : 'Stasera c'è cactus per cena'??. Ubaldo ?????????????? #Isola - wanderlust_val : @tommaso_zorzi Certo che quella proposta dei piedi era tremenda ?? ....comunque il lunedì mi sveglio e penso “cazzo… - ASannais : Ci vediamo stasera #tommasozorzi ?? #tzvip siete pronte e infuocate? ?? noi ci siamo e grazie a noi domani dirann… -