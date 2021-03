Stasera in tv “Inception”, il film più intricato di Nolan fino a “Tenet” (Di lunedì 29 marzo 2021) Torna in prima serata uno dei capolavori dell’ultimo decennio. Inception di Christopher Nolan ci ha stravolti alla sua uscita e continua a tormentare i fan più accaniti, convinti che ci sia ancora qualche mistero da svelare all’interno del film. Complicata e visivamente indimenticabile, la pellicola gode di un cast stellare che ruota attorno a Leonardo di Caprio ed è stata nel 2010 un enorme successo al botteghino e di critica. Marion Cotillard, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Michael Caine (tutti attori che ritroveremo due anni dopo nell’ultimo capitolo de Il cavaliere oscuro), e poi ancora Elliot Page, si ritrovano protagonisti di un progetto che ha continuato a far parlare di sé anche a seguito dell’uscita di Interstellar, nel 2014. Dopo la comparsa di Tenet però, distribuito nelle sale la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Torna in prima serata uno dei capolavori dell’ultimo decennio.di Christopherci ha stravolti alla sua uscita e continua a tormentare i fan più accaniti, convinti che ci sia ancora qualche mistero da svelare all’interno del. Complicata e visivamente indimenticabile, la pellicola gode di un cast stellare che ruota attorno a Leonardo di Caprio ed è stata nel 2010 un enorme successo al botteghino e di critica. Marion Cotillard, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy, Michael Caine (tutti attori che ritroveremo due anni dopo nell’ultimo capitolo de Il cavaliere oscuro), e poi ancora Elliot Page, si ritrovano protagonisti di un progetto che ha continuato a far parlare di sé anche a seguito dell’uscita di Interstellar, nel 2014. Dopo la comparsa diperò, distribuito nelle sale la ...

