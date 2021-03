Stasera in TV 29 marzo | cosa vedere | Makari o L’Isola dei Famosi

Leggi su ck12

(Di lunedì 29 marzo 2021)in TV lunedì 29su Rai 1, XXX – Il ritorno di Xander Cage in onda su Italia 1. Canale 5, appuntamento con una nuova puntata deldeiScopriamoverrà trasmessolunedì 29sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 l’ultima puntata della fiction “” con protagonista Claudio Gioè. Su Rai 2, alle 21.20, in onda lo show di “tutto è possibile”. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma di approfondimento “Presa diretta – Sars Cov 2 anatomia di un complotto” condotto da Riccardo Iacona. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Isola dei, scoppia il caos tra abbandoni e frasi improprie: i ...