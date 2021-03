Staropoli Ass ConDivisa | Poliziotti feriti perché senza taser e videocamere

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 29 marzo 2021) “Iaggrediti a Catanzaro non hanno avuto scamposprovvisti di, probabilmente i loro aggressori non verranno condannati, in quanto, inon possono contare nemmeno su delle”. Lo dichiara in una nota LiaPresidente dell’Associazione nazionale “– Sicurezza e Giustizia ” nonché responsabile Sicurezza del Movimento Antimafia “Ammazzateci Tutti”.“Ormai sono anni che chiediamo in dotazioneistallate sulle divise o sulle auto , come le Forze dell’Ordine degli altri Paesi, invece tutti i giorni contiamo morti enell’indifferenza di chi dovrebbe consentire ae a Carabinieri di lavorare in sicurezza per i ...