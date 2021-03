Sputnik V made in Corea, India e Cina. Così si svela la campagna politica russa (Di lunedì 29 marzo 2021) Continua la corsa al vaccino. Il Fondo russo per gli investimenti diretti ha annunciato che è stata siglata l’intesa per la produzione di 200 milioni di dosi di Sputnik V all’anno con il colosso Indiano Virchow Biotech. La condivisione della tecnologia per la produzione del farmaco russo è prevista per il secondo trimestre dell’anno, e farà partire la fabbricazione, tanto attesa da Mosca. La scorsa settimana, il fondo russo ha annunciato un accordo con la impresa biofarmaceutica Indiana Stelis per la produzione di altri 200 milioni di Sputnik V. E poi, altri 60 milioni di dosi saranno prodotte in Cina, come conferma un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Sputnik V: Reuters: 60 million doses of Sputnik V to be produced in China https://t.co/S7Iu460rVZ — ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 marzo 2021) Continua la corsa al vaccino. Il Fondo russo per gli investimenti diretti ha annunciato che è stata siglata l’intesa per la produzione di 200 milioni di dosi diV all’anno con il colossono Virchow Biotech. La condivisione della tecnologia per la produzione del farmaco russo è prevista per il secondo trimestre dell’anno, e farà partire la fabbricazione, tanto attesa da Mosca. La scorsa settimana, il fondo russo ha annunciato un accordo con la impresa biofarmaceuticana Stelis per la produzione di altri 200 milioni diV. E poi, altri 60 milioni di dosi saranno prodotte in, come conferma un tweet pubblicato sull’account ufficiale diV: Reuters: 60 million doses ofV to be produced in China https://t.co/S7Iu460rVZ — ...

