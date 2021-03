Sport: Nagelsmann favorito per la panchina del Real in caso di addio di Zidane (Di lunedì 29 marzo 2021) Nonostante abbia ancora un anno di contratto, non appare scontata la permanenza di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. La società madrilena non vuole farsi cogliere impreparata qualora il tecnico francese decidesse di lasciare. In questo caso l’obiettivo numero uno di Florentino Perez, secondo quanto riportato da Sport, sarebbe Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia. Nagelsmann avrebbe scavalcato nelle preferenze del Real anche Joachim Low, che a fine Europei lascera’ la guida della Germania, e Raul, attuale tecnico della seconda squadra dei blancos, oltre a Massimiliano Allegri, gia’ in passato contattato da Perez e ancora senza squadra dopo l’addio alla Juve di due anni fa. Foto: Kikcer L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 29 marzo 2021) Nonostante abbia ancora un anno di contratto, non appare scontata la permanenza di ZinedinesulladelMadrid. La società madrilena non vuole farsi cogliere impreparata qualora il tecnico francese decidesse di lasciare. In questol’obiettivo numero uno di Florentino Perez, secondo quanto riportato da, sarebbe Julian, attuale tecnico del Lipsia.avrebbe scavalcato nelle preferenze delanche Joachim Low, che a fine Europei lascera’ la guida della Germania, e Raul, attuale tecnico della seconda squadra dei blancos, oltre a Massimiliano Allegri, gia’ in passato contattato da Perez e ancora senza squadra dopo l’alla Juve di due anni fa. Foto: Kikcer L'articolo proviene ...

