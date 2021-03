Sport: Ics, a Tortona verrano realizzati liceo sportivo e palestra (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “A Tortona un importante progetto di riqualificazione per il rilancio di Sport e Cultura: in zona Dellepiane verranno realizzati il liceo dello Sport e, grazie anche a un finanziamento dell’Ics, una palestra. Un nuovo polo Sportivo e didattico di fondamentale importanza per il territorio”. Così su Twitter l’Istituto per il credito Sportivo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Aun importante progetto di riqualificazione per il rilancio die Cultura: in zona Dellepiane verrannoildelloe, grazie anche a un finanziamento dell’Ics, una. Un nuovo poloivo e didattico di fondamentale importanza per il territorio”. Così su Twitter l’Istituto per il creditoivo. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Sport Ics Sport: Ics, a Tortona verrano realizzati liceo sportivo e palestra 'A Tortona un importante progetto di riqualificazione per il rilancio di Sport e Cultura: in zona Dellepiane verranno realizzati il Liceo dello Sport e, grazie anche a un finanziamento dell'Ics, una palestra. Un nuovo polo sportivo e didattico di fondamentale importanza per il territorio'. Così su Twitter l'Istituto per il credito sportivo.

