Sport | Barelli | ‘ristori finora non adeguati | alle società servono 2 miliardi’

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “In Italia l’attività motoria eiva è garantita doltre 70.000ive che suppliscono all’assenza dello Stato e questenon hanno più i soldi per proseguire l’attività. Così facendo losi ferma. I ristori arrivatinon sono”. Così il presidente della Federnuoto, Paolo, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento. “almeno un paio di miliardi per curare le ferite di queste chiusure -aggiunge-. Urgono subito fondi e contributi veriche gestiscono gli impianti, così potranno pagare affitti, bollette e fare manutenzione. Deve esserci la tutela ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sport Barelli

Metro

Allo schermo del webinar si sono poi alternati gli europarlamentari Benifei, Campomenosi, Sofo, Beghin ema anche gli esperti dell'Unitàdegli uffici europei, Stefano Pintus e Luciano ...... per loitaliano e per l'attività motoria. Gli impianti falliranno e i figli e nipoti dei ... sono alla canna del gas', dice all'Adnkronos il presidente della Federnuoto, Paolo. 'Il ...Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "In Italia l'attività motoria e sportiva è garantita dalle oltre 70.000 società sportive che suppliscono all'assenza dello Stato e queste società non hanno più i soldi pe ...Il presidente Fin e senatore Paolo Barelli lancia il grido d'allarme: "Due miliardi alle società sportive o sono guai" ...