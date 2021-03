Spezia | Italiano | “Vittoria sul Milan momento indimenticabile Futuro? Penso al presente”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata dal tecnico delloVincenzoa Il Secolo XIX. Tanti i temi affrontati dal mister dei liguri che in questa stagione stanno facendo davvero bene. L'allenatore ha ripercorso alcuni momenti vissuti in questa annata da neopromossa nel massimo campionato sottolineando in modo particolare una partita: laottenuta contro il, a tuttocaption id="attachment 1053577" align="alignnone" width="666"(getty images)/caption"Ilpiù esaltante della stagione? Non ho dubbi, lacontro il", ha detto. "Quel successo contro i rossoneri, che erano in testa alla classifica, è stata ...

Durante la sfida tra la Croazia e la Svizzera per i gironi degli Europei Under 21 si è fermato Erlic. Preoccupato lo Spezia in vista del ritorno del campionato Soltanto 30 minuti è durata la partita d ...
Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Secolo XIX in cui analizza il finale di stagione della sua squadra a partire dal match di sabato ...