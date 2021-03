Speranza ha firmato il protocollo per il vaccino in farmacia. Il 16 aprile arriva Johnson & Johnson in Italia (Di lunedì 29 marzo 2021) Le prossime settimane potrebbero segnare un importante punto di svolta nella campagna vaccinale Italiana. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha dichiarato attraverso i propri profili social di aver “appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. Nel frattempo, è atteso per la metà del mese l’arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia. A rivelarlo è Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale della Liguria, a margine ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Le prossime settimane potrebbero segnare un importante punto di svolta nella campagna vaccinalena. Roberto, ministro della Salute, ha dichiarato attraverso i propri profili social di aver “appenailcon regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”. Nel frattempo, è atteso per la metà del mese l’arrivo delin. A rivelarlo è Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale della Liguria, a margine ...

