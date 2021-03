Spagna-Kosovo: formazioni, quote, pronostici. La Roja cerca una vittoria rotonda (Di lunedì 29 marzo 2021) Si pensava a tre gare relativamente facili per la Spagna, in questa tornata di qualificazioni mondiali: invece per ora la Roja ha ottenuto un deludente pareggio nella gara con la Grecia e strappato con i denti la vittoria all’ultimo secondo, ieri sera, contro la Georgia. Dopo un orrendo primo tempo, infatti, Luis Enrique ha raddrizzato InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 29 marzo 2021) Si pensava a tre gare relativamente facili per la, in questa tornata di qualificazioni mondiali: invece per ora laha ottenuto un deludente pareggio nella gara con la Grecia e strappato con i denti laall’ultimo secondo, ieri sera, contro la Georgia. Dopo un orrendo primo tempo, infatti, Luis Enrique ha raddrizzato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Kosovo Fabian Ruiz: 'Il mio futuro? A Napoli sto bene' MADRID (Spagna) - Mercoledì la Spagna ospiterà a Siviglia il Kosovo per la terza partita dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022, intanto dal ritiro di Las Rozas ha parlato Fabian Ruiz . Il centrocampista del Napoli è stato ...

