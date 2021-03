Sottosegretaria Floridia | “riapertura scuole nel Lazio prima di Pasqua si poteva evitare”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Ladelleper il primo ciclo d’istruzione nela singhiozzo per due giornidelle vacanze di, contro la quale si sono tra l’altro espressi diversi sindaci della Regione “sianche, aspettando a dopo le feste, ma io ritengo che sia nulla questo caos e disagio rispetto al piacere e l’esigenza di far tornare i ragazzi in classe.tornano a scuola e meglio è”. Lo dice all’Adnkronos laall’Istruzione del M5s, Barbarache ricorda: “Io sono per l’apertura delle, perché non modifica la curva dei contagi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 29 mar 15:45 - Le scuole devono riaprire, possibilmente per ogni ordine e grado, e soprattutto non dobbiamo chiuderle più. Così laall'Istruzione...Laall'Istruzione, Barbara, su Facebook, rende noto di aver incontrato la dottoressa Sara Gandini. 'La dottoressa Gandini è direttrice dell'unità Molecular and Pharmaco - ...Roma, 29 mar. (Adnkronos) - La riapertura delle scuole per il primo ciclo d'istruzione nel Lazio a singhiozzo per due giorni prima delle vacanze di Pasqua, contro la quale si sono tra l'altro espressi ...Barbara Floridia, sottosegretaria all’Istruzione, conferma che le scuole non sono luoghi di contagio e che bisogna mantenere la didattica in presenza, che per gli studenti rappresenta un’ancora di ...