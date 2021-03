Sostegno: 80% supplenti non hanno specializzazione. Poche assunzioni rispetto ai posti liberi, soprattutto al Nord. I dati nello studio CISL (Di lunedì 29 marzo 2021) La CISL Scuola ha preparato un dossier in cui si racchiudono le norme che riguardano il Sostegno e l'inclusione scolastica. Tra gli argomenti affrontati il problema del numero di assunzioni in relazione ai posti disponibili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) LaScuola ha preparato un dossier in cui si racchiudono le norme che riguardano ile l'inclusione scolastica. Tra gli argomenti affrontati il problema del numero diin relazione aidisponibili. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Sostegno: 80% supplenti non hanno specializzazione. Poche assunzioni rispetto ai posti liberi, soprattutto al Nord.… - Francymolly_80 : @Joanneilms @Piccola16758148 @G__Munster Grazie per il sostegno???? Sí,lo so,hai ragione,ma mi ha fatto incavolare troppo ?????? - BImprese : Finanziamento a fondo perduto pari 80% a sostegno dei progetti speciali per lo sviluppo dell'attivit?? teatrale in… - Alessio17 : RT @GiovaQuez: Due team sanitari mobili dell’Esercito verranno inviati in Molise e Basilicata a sostegno della campagna vaccinale e in part… - pbenedetti50 : RT @GiovaQuez: Due team sanitari mobili dell’Esercito verranno inviati in Molise e Basilicata a sostegno della campagna vaccinale e in part… -