Sophie Germain | la matematica divenuta icona del femminismo

(Di lunedì 29 marzo 2021) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio trae fisica a Parigi tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo. Parleremo di una donna che è riuscita a diventare una delle icone del. Abbiamo dedicato la puntata di oggi aLa storia dicomincia dalla vita di Archimede Pitagorico. Apprendendo che il famoso scienziato greco fu ucciso da un romano mentre era assorto in un ragionamento matematico, l’allora tredicennerimase affascinata dalla. Cominciarono così i suoi studi che la condussero fino alla prestigiosa École polytechnique di Parigi. Era quello per un mondo impossibile per le donne a quel tempo escluse per legge dai corsi di questa università. ...