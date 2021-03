SonicFox batte Tekken Master e si aggiudica la prima stagione della WePlay Ultimate Fighting League

Leggi su esports247

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dopo tre giorni di sfide intense e combattute fino all’ultimo punto Dominique “” McLean è ancora l’uomo più forte al mondo in Mortal Kombat 11,ndosi il titolouno. La sfida finale è stata sempre contro il suo più grande rivale in una partita divenuta oramai un classico degli esports. Stiamo parlandolotta contro Sayed “” Hashim cheè riuscito a vincere per 5-1. La vittoria è stata tutt’altro che scontata,infatti era dato come uno dei giocatori più accreditati alla vittoria finale dopo essersito in ...