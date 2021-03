Sondaggi politici elettorali oggi 29 marzo 2021: gli elettori di Pd e 5 Stelle dicono sì all’alleanza tra i due partiti (Di lunedì 29 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 29 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Gli elettori del Pd e quelli del Movimento Cinque Stelle sarebbero favorevoli ad un’alleanza tra i due partiti. A rivelarlo è l’ultimo Sondaggio Winpoll-Sole pubblicato su Il Sole 24 Ore. Dopo le dimissioni inaspettate di Nicola Zingaretti, il Pd sembra aver ritrovato nuova linfa con la guida affidata ad Enrico Letta. Diversi Sondaggi realizzati negli ultimi giorni, come l’ultimo di Ipsos, infatti, vedono i democratici tornare sopra il 20% dei consensi, al secondo posto, dietro la Lega. Una ripresa significativa, dunque, dopo che durante il Conte II ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021)29– Glidel Pd e quelli del Movimento Cinquesarebbero favorevoli ad un’alleanza tra i due. A rivelarlo è l’ultimoo Winpoll-Sole pubblicato su Il Sole 24 Ore. Dopo le dimissioni inaspettate di Nicola Zingaretti, il Pd sembra aver ritrovato nuova linfa con la guida affidata ad Enrico Letta. Diversirealizzati negli ultimi giorni, come l’ultimo di Ipsos, infatti, vedono i democratici tornare sopra il 20% dei consensi, al secondo posto, dietro la Lega. Una ripresa significativa, dunque, dopo che durante il Conte II ...

