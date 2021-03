Sondaggi, il governo fa male alla Lega ( - 0.7%). Guadagna FdI (+0.6%) (Di lunedì 29 marzo 2021) E' quanto rileva il Sondaggio di Swg commissionato dal Tg La7 . In decrescita anche il Partito Democratico di Enrico Letta che perde lo 0.2 e si assesta al 18.8%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 29 marzo 2021) E' quanto rileva ilo di Swg commissionato dal Tg La7 . In decrescita anche il Partito Democratico di Enrico Letta che perde lo 0.2 e si assesta al 18.8%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ...

fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - petergomezblog : Sondaggio Ipsos per dimartedì sul gradimento dei leader politici: Conte in testa con il 61%. speranza secondo al41%… - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Sondaggi, il governo fa male alla Lega (-0.7%). Guadagna FdI (+0.6%) - Affaritaliani : Sondaggi, il governo fa male alla Lega (-0.7%). Guadagna FdI (+0.6%) - SADIComic : #TGMentana allora il Metraglietta annuncia i sondaggi: Va molto male x i partiti di Governo e gran risultato di qu… -