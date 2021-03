Sofia di Svezia | la prima foto del Royal Baby | il suo nome è Julian

Leggi su dilei

(Di lunedì 29 marzo 2021) Solo qualche giorno fa, Carlo edisono diventati nuovamente genitori: l’annuncio della nascita del loro terzogenito aveva commosso tutti. Ma solo nelle scorse ore la Famiglia Reale ha voluto condividere ladel nuovo arrivato, svelando contemporaneamente ilscelto per il bimbo. Il dolcissimo ritratto, pubblicato sul profilo Instagram della Corona, vede il Principinodisdraiato nella sua culletta e immerso in candide copertine, con gli occhi ben aperti ad ammirare il mondo in questi suoi primissimi giorni di vita. La, come si evince dalla didascalia, è stata scattata dal Principe Carlo: provettografo (proprio come Kate Middleton), ha sempre amato immortalare la sua splendida famiglia ...