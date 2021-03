Slovacchia-Russia (qual. mondiali, 30 marzo ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel gruppo H la Russia ha già approfittato dell’inizio stentato della Croazia per portarsi in testa al girone con 6 punti, frutto delle due vittorie contro Malta e Slovenia. Due gare non particolarmente significative per il valore delle avversarie ma che hanno restituito fiducia a una nazionale che era rimasta sei gare consecutive senza vincere InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 29 marzo 2021) Nel gruppo H laha già approfittato dell’inizio stentato della Croazia per portarsi in testa al girone con 6 punti, frutto delle due vittorie contro Malta e Slovenia. Due gare non particolarmente significative per il valore delle avversarie ma che hanno restituito fiducia a una nazionale che era rimasta sei gare consecutive senza vincere InfoBetting: Scommesse Sportive e

