Sky perde i diritti tv | Tapiro d’Oro a Caressa | “Auguro il meglio a Dazn Io e Bergomi…”

Intercettato da Striscia la Notizia, Fabio Caressa riceve il classico Tapiro d'Oro consegnatogli da Valerio Staffelli. La causa del "premio" riguarda la questione diritti TV del triennio Serie A 2021-24, sostanzialmente persi del tutto da Sky Sport. Il famoso telecronista risponde così: "Continuerò a fare le mie cose. Con Bergomi ci siamo sentiti, magari possiamo aprire un ristorante. A prescindere dai diritti sarebbe una buona idea. Faccio un in bocca al lupo ai colleghi di Dazn."- spiega Caressa. Poi continua, parlando della sua trasmissione (Sky Calcio Club): "Con il nostro club la domenica sera ci divertiamo molto, si parla di calcio e la parola resterà un elemento importante, anche senza i diritti tv. Non sono cosa decideranno i dirigenti. Ma non ..."

