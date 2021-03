Simone Cecchetto è il nuovo Presidente dell’Associazione Italiana di Fisioterapia – AIFI

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) E’Cecchetto ildi, l’Associazione Tecnico Scientifica-ATS di riferimento per il vasto, competente e attivissimo mondo dei fisioterapisti. L’elezione è avvenuta al termine dell’Assemblea Elettiva cheha tenuto online nello scorso weekend e che ha visto il passaggio di consegne tra il precedente Ufficio di Presidenza, guidato da Mauro Tavarnelli (in carica dal 2014) e la nuova governance. IlConsiglio Direttivo per il periodo 2021-2024 sarà formato dai componenti della lista coordinata da Cecchetto, “SI-Scienza Insieme”: Andrea Turolla (vice), Donato Lancellotti (segretario nazionale), Denise Janin ...