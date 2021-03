“Siamo in guerra, servono norme da guerra”. Parola del capo della Protezione civile (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – “Noi Siamo in guerra. servono norme da guerra“: così il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, si esprime in merito all’emergenza pandemia. Insieme al commissario straordinario Francesco Figliuolo, il capo della Protezione civile fa il punto parlando da Genova. Dove, afferma Curcio, “mi pare che lo si stia facendo, a cominciare dall‘impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l’operatività degli infermieri“. Quindi, l’invito ai liguri: “Fateci vedere cosa sapete fare, così che posSiamo trasferirlo a livello nazionale”. Curcio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – “Noiinda“: così il, Fabrizio Curcio, si esprime in merito all’emergenza pandemia. Insieme al commissario straordinario Francesco Figliuolo, ilfa il punto parlando da Genova. Dove, afferma Curcio, “mi pare che lo si stia facendo, a cominciare dall‘impiego delle farmacie che vedrà in Liguria uno dei punti di prima attivazione, così come la norma che sblocca l’operatività degli infermieri“. Quindi, l’invito ai liguri: “Fateci vedere cosa sapete fare, così che postrasferirlo a livello nazionale”. Curcio ...

