Si scatta un selfie e immortala la caduta di un fulmine alle sue spalle | “Foto rarissima”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Quando ha visto ilche si erato non poteva crederci: un appassionato di tempeste ha infatti catturato in modo del tutto casuale ladi unavvenuta a pochi chilometri da lui Si èto undurante una tempesta ma quando lo ha guardato è rimasto assolutamente incredulo e stupito. Acacio L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

FeMari_Fe : Nessuno: Il frontman che scatta il selfie col pubblico alla fine del concerto: - Frances94500942 : @stanzaselvaggia Meglio Riyad, si respira un'aria rinascimentale... Un fervore femminista e poi, tutti quei lavorat… - Daffodi37351887 : @antonykent74 @dmtzdmr Demet è un'attrice pagata per recitare un copione scritto da altri. Da ragazzina era una fan… - ViteAnto : @fam_cristiana Ormai non c'è più dignità, basti guardare su #instagram quanta gente #famosa si #scatta #selfie… - infoitcultura : Caterina Balivo esce dalla doccia e si scatta un selfie: bellissima – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : scatta selfie

NewNotizie

Quindi l'illecitosolo se ilviene registrato nella memoria del proprio telefonino o del computer. Non basta limitarsi a guardare il file : bisogna anche salvarlo. Pertanto, se una ...Faccio molticon alle mie spalle le tempeste quando esco a scattare foto ma non mi era mai successo'. Cordioli monitora le tempeste nella regione settentrionale del Paraná per filmarle e ...Sveliamo come fare un selfie con lo smartphone che renderà felice l’autore. Ormai, ognuno di noi, è schiavo di questa pratica tecnologica perché ...Sara Croce, la “Bonas” di "Avanti Un Altro", il programma serale targato Mediaset, incanta su Instagram. Le foto da ...