Si può giocare a tennis dopo Pasqua? Le regole regione per regione (Di lunedì 29 marzo 2021) Si può giocare a tennis dopo Pasqua, ovvero a partire dal 7 aprile? E’ questa la domanda che tanti appassionati si stanno ponendo ed alla quale cercano una risposta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla possibilità di praticare tennis in Italia. Di seguito le regole regione per regione. Non essendo uno sport di contatto, il tennis è soggetto a meno restrizioni rispetto ad altri sport. In tutte le regioni in zona arancione, perciò, sarà possibile giocare a tennis. Non sarà invece consentito scendere in campo dove è in vigore la zona rossa. Il premier Mario Draghi non ha ancora reso note quali saranno le regioni più a rischio, ma lo farà a breve. Tuttavia, è ancora ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 marzo 2021) Si può, ovvero a partire dal 7 aprile? E’ questa la domanda che tanti appassionati si stanno ponendo ed alla quale cercano una risposta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla possibilità di praticarein Italia. Di seguito leper. Non essendo uno sport di contatto, ilè soggetto a meno restrizioni rispetto ad altri sport. In tutte le regioni in zona arancione, perciò, sarà possibile. Non sarà invece consentito scendere in campo dove è in vigore la zona rossa. Il premier Mario Draghi non ha ancora reso note quali saranno le regioni più a rischio, ma lo farà a breve. Tuttavia, è ancora ...

