Si allontana da casa senza rientrare. Anziano rintracciato dalla Polizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Ore di preoccupazione per una famiglia residente al quartiere Tamburi, che a tarda sera non aveva visto suo padre – un arzillo vecchietto di 72 anni – far ritorno a casa. La figlia del 72enne intorno alle 23.00, allarmata e preoccupata dal mancato ritorno del genitore, ha chiesto aiuto al 113 della Sala Operativa. Come raccontato, suo padre dopo pranzo, come di consueto, con i mezzi pubblici dal suo quartiere si recava a Lido Azzurro, per passarvi tutto il pomeriggio e far rientro poi a casa a tarda sera. Il 72enne, che amava particolarmente la pineta di quella località, nonostante le pressanti raccomandazioni dei parenti, si rifiutava categoricamente di portare con sé il telefono cellulare utile per qualsiasi evenienza. I poliziotti, pertanto, dopo aver assunto tutte le informazioni utili al suo rintraccio hanno attivato tutti i ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 29 marzo 2021) Ore di preoccupazione per una famiglia residente al quartiere Tamburi, che a tarda sera non aveva visto suo padre – un arzillo vecchietto di 72 anni – far ritorno a. La figlia del 72enne intorno alle 23.00, allarmata e preoccupata dal mancato ritorno del genitore, ha chiesto aiuto al 113 della Sala Operativa. Come raccontato, suo padre dopo pranzo, come di consueto, con i mezzi pubblici dal suo quartiere si recava a Lido Azzurro, per passarvi tutto il pomeriggio e far rientro poi aa tarda sera. Il 72enne, che amava particolarmente la pineta di quella località, nonostante le pressanti raccomandazioni dei parenti, si rifiutava categoricamente di portare con sé il telefono cellulare utile per qualsiasi evenienza. I poliziotti, pertanto, dopo aver assunto tutte le informazioni utili al suo rintraccio hanno attivato tutti i ...

