Servizio 118, Ficco (Saues): Presidente Enpam sbaglia, passaggio medici convenzionati alla dipendenza un bene per tutti (Di lunedì 29 marzo 2021) Piuttosto che angustiarsi per una eventuale quanto remota fuga dei medici convenzionati dall’Enpam, il Presidente Oliveti si preoccupi piuttosto della fuga di questi preziosi professionisti dal Servizio di emergenza territoriale il cui passaggio alla dipendenza non potrà che avere effetti benefici per tutti”. Lo afferma il Presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo Ficco, per il quale “il Presidente Oliveti sbaglia ad avversare il passaggio alla dipendenza di questi medici – spiega Ficco –: contrariamente a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Piuttosto che angustiarsi per una eventuale quanto remota fuga deidall’, ilOliveti si preoccupi piuttosto della fuga di questi preziosi professionisti daldi emergenza territoriale il cuinon potrà che avere effettifici per”. Lo afferma ilnazionale del, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, Paolo, per il quale “ilOlivetiad avversare ildi questi– spiega–: contrariamente a ...

Advertising

CroceAmicaODV : Nella giornata di oggi abbiamo segnato il nostro record personale. Per la prima volta in 30 anni, oggi, 4 nostri eq… - Grunf1966 : Secondo le risultanze investigative, in più occasioni i due avrebbero attestato falsamente la propria presenza in s… - ringoringhetto : In servizio al 118 di Latina, timbravano il cartellino poi andavano al mare - News_24it : I Carabinieri Nas di Latina, in collaborazione con i militari della Compagnia di Terracina, durante un’attività di… - zazoomblog : Furbetti del cartellino: dovevano essere in servizio al 118 ma andavano al mare (e postavano le foto sui social) -… -