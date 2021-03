Serie C, Pro Patria-Juventus U23: probabili formazioni e diretta streaming (Di lunedì 29 marzo 2021) Pro Patria-Juventus U23 dalle 15.00 allo “Speroni”, per la 33a giornata del campionato di Serie C girone A. I tigrotti non hanno particolari ansie da classifica, al pari dei bianconeri, ma entrambe le squadre devono riscattare le ultime sconfitte. Queste le possibili formazioni della gara. Il momento della Pro Patria La squadra di Javorcic, che con 50 punti all’attivo dopo 32 giornate naviga a metà della zona playoff (13 vittorie, 11 pareggi, 8 sconfitte), arriva alla sfida dello “Speroni” dopo 3 turni negativi. Dopo il pareggio esterno contro l’Albinoleffe per 0-0, infatti, i tigrotti sono andati ko in casa con il Pontedera (3-0) e poi, due domeniche fa, sul campo del Grosseto, sono stati battuti dalla rete messa a segno per i toscani da Cretella su calcio di rigore. La Pro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) ProU23 dalle 15.00 allo “Speroni”, per la 33a giornata del campionato diC girone A. I tigrotti non hanno particolari ansie da classifica, al pari dei bianconeri, ma entrambe le squadre devono riscattare le ultime sconfitte. Queste le possibilidella gara. Il momento della ProLa squadra di Javorcic, che con 50 punti all’attivo dopo 32 giornate naviga a metà della zona playoff (13 vittorie, 11 pareggi, 8 sconfitte), arriva alla sfida dello “Speroni” dopo 3 turni negativi. Dopo il pareggio esterno contro l’Albinoleffe per 0-0, infatti, i tigrotti sono andati ko in casa con il Pontedera (3-0) e poi, due domeniche fa, sul campo del Grosseto, sono stati battuti dalla rete messa a segno per i toscani da Cretella su calcio di rigore. La Pro ...

Serie C, Pro Patria-Juventus U23: probabili formazioni e diretta streaming Pro Patria-Juventus U23 dalle 15.00 allo "Speroni", per la 33a giornata del campionato di Serie C girone A. I tigrotti non hanno particolari ansie da classifica, al pari dei bianconeri, ma entrambe le ...

