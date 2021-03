Serie A | diritti TV | si aspetta la nuova offerta di Sky

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021) La LegaA oggi terrà unaassemblea per l’assegnazione deiTV per il triennio 2021-2024. I dettagli La LegaA oggi terrà unaassemblea per l’assegnazione deiTV per il triennio 2021-2024. Sul tavolo c’è l’ultimo pacchetto, ovvero quello della trasmissione delle 3 partite in co-esclusiva con DAZN. Come riferisce Gazzetta dello Sport, Sky ha tempo fino alle 14:00 per migliorare la propria(70 milioni all’anno). Qualora i club non dovessero ritenere congrua la, iper le tre partite torneranno sul mercato. Leggi su Calcionews24.com