Senza natalità il Recovery Plan pensa ad un futuro… senza futuro

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 marzo 2021) Manca poco più di un mese alla fatidica data del 30 aprile, ovvero la deadline stabilita dall'Europa per la presentazione alla Commissione europea della versione definitiva del. In realtà nei giorni scorsi i tempi per presentare la strategia su come usare i fondi previsti dalFund sono diventati più flessibili e proprio l'Italia molto probabilmente usufruirà di questa flessibilità, così come certamente farà l'Olanda, che nei giorni scorsi è tornata alla urne per il rinnovo del governo. Più tempo, dunque, ma già da molti mesi si parla, con non poche polemiche, dei fondi europei e soprattutto della strategia italiana su come suddividere e utilizzare questa vera e propria montagna di soldi. Un tempo, quello che ancora manca, che però purtroppo non sembra destinato a far cambiare rotta al nuovo governo capitanato da ...