Senza mascherina, tossisce sui clienti al supermercato e aggredisce gli agenti: arrestato, sarà rimpatriato (Di lunedì 29 marzo 2021) Era entrato in un supermercato Senza mascherina e ha iniziato, Senza motivo, a tossire sui clienti in fila alla cassa. Una volta che i dipendenti avevano chiamato la polizia, un 26enne nigeriano è ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 marzo 2021) Era entrato in une ha iniziato,motivo, a tossire suiin fila alla cassa. Una volta che i dipendenti avevano chiamato la polizia, un 26enne nigeriano è ...

Advertising

alex_orlowski : Parma,deve essere entrata in zona bianca. 10% delle persone non hanno la mascherina, l’altro 20% la porta sotto il… - RobertoBurioni : Senza commento, per carità. - myrtamerlino : 'Siete tutti invitati'. In piena zona rossa a #Varese 40 persone hanno partecipato ad una festa di compleanno cland… - backvtoyou : RT @thwunknovn: mi manca uscire di casa senza indossare una mascherina - marcoranieri72 : RT @piolapiola74: Passare, senza mascherina, davanti ai carabinieri, salutare e andare via tranquillamente alle 10.45 non ha prezzo -