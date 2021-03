“Senza la regola dei 2 mandati prendiamo il 5%”. Big M5s spalle al muro: Grillo ordina e Conte tace (Di lunedì 29 marzo 2021) Grillo tombale rinnova il diktat: «Senza la regola dei 2 mandati prendiamo il 5%». Big M5s spalle al muro: il fondatore ordina e Conte tace. Dunque il garante a 5s si mette a muso duro. E l’ex premier, al momento, si limita al silenzio. Dialogo serrato dai vertici pentastellati, dopo che il padre nobile dei movimentisti ha blindato la discussione sul limite dei due mandati. «Se si deroga a quel limite – ha sentenziato l’ex comico in prestito alla politica – il M5S raggranellerà il 5%». E se il diktat non bastasse, Grillo aggiunge anche: «E chi oggi chiede che si bypassi la regola, risalente alle origini del Movimento, resterà comunque fuori dal Parlamento». M5s, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021)tombale rinnova il diktat: «ladei 2il 5%». Big M5sal: il fondatore. Dunque il garante a 5s si mette a muso duro. E l’ex premier, al momento, si limita al silenzio. Dialogo serrato dai vertici pentastellati, dopo che il padre nobile dei movimentisti ha blindato la discussione sul limite dei due. «Se si deroga a quel limite – ha sentenziato l’ex comico in prestito alla politica – il M5S raggranellerà il 5%». E se il diktat non bastasse,aggiunge anche: «E chi oggi chiede che si bypassi la, risalente alle origini del Movimento, resterà comunque fuori dal Parlamento». M5s, ...

