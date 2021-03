Segreti svelati: se il rossetto non dura sotto alla mascherina… (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono tanti i Segreti dei make up artist, ma pochi vengono svelati! Noi di Non Solo Riciclo, però, siamo riusciti ad individuare quello che permette mantenere intatto il rossetto sotto alla mascherina. Con questo trucchetto non dovrete chiudere uno dei cosmetici più femminili sotto chiave, a causa del dispositivo di protezione nella lotta contro questa devastante pandemia! Riprendete le vostre abitudini e per una bocca al bacio iniziate con uno scrub che rimuova tutte le pellicine. Mescolate in una ciotolina un cucchiaino di miele di zucchero di canna, applicatelo sulle labbra e massaggiatele, quindi sciacquatele con acqua tiepida. Oppure sfregatele delicatamente con un vecchio spazzolino da denti dalle setole morbide, torneranno lisce e morbide in un baleno. Ora idratatele con un olio ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono tanti idei make up artist, ma pochi vengono! Noi di Non Solo Riciclo, però, siamo riusciti ad individuare quello che permette mantenere intatto ilmascherina. Con questo trucchetto non dovrete chiudere uno dei cosmetici più femminilichiave, a causa del dispositivo di protezione nella lotta contro questa devastante pandemia! Riprendete le vostre abitudini e per una bocca al bacio iniziate con uno scrub che rimuova tutte le pellicine. Mescolate in una ciotolina un cucchiaino di miele di zucchero di canna, applicatelo sulle labbra e massaggiatele, quindi sciacquatele con acqua tiepida. Oppure sfregatele delicatamente con un vecchio spazzolino da denti dalle setole morbide, torneranno lisce e morbide in un baleno. Ora idratatele con un olio ...

ANSA_Motori : LA PROVA BMW 330e Touring XDrive, svelati i segreti per guidare green. Soluzioni high tech e unità ibrida plug-in c… - laretttt : @W1LDXFL0WER Ceh tu sei così dopo una settimana dormendo poco? Ti prego svelati i tuoi segreti perché SEI STUPENDAAA AIUTOO - ANSA_Motori : LA PROVA BMW 330e Touring XDrive, svelati i segreti per guidare green. Soluzioni high tech e unità ibrida plug-in c… - Atboat_com : EVO Yachts V8, svelati i primi segreti dell’ammiraglia - tiberiobagnarol : @FabianRothschi1 @f_ronchetti Per il tecnico invece i segreti della vita sono tutti svelati, dovete fondare una setta. -