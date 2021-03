**Scuola: Turi (Uil), ‘nel Lazio sarebbe stato più opportuno riaprire dopo Pasqua’** (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “sarebbe stato più opportuno nel Lazio aprire le scuole dopo Pasqua per evitare focolai. Ma ormai l’apertura e la chiusura degli istituti scolastici è diventato un problema di natura politica”. Lo dice all’Adnkronos il segretario nazionale per la scuola Pino Turi, commentando l’apertura a singhiozzo degli istituti scolastici nella Regione Lazio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “piùnelaprire le scuolePasqua per evitare focolai. Ma ormai l’apertura e la chiusura degli istituti scolastici è diventato un problema di natura politica”. Lo dice all’Adnkronos il segretario nazionale per la scuola Pino, commentando l’apertura a singhiozzo degli istituti scolastici nella Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Turi Assumere i docenti precari, Turi (UIL): concorso per titoli e servizio e anno di formazione con esame finale 'Se davvero si vuole scegliere la scuola in presenza - sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi - il Governo faccia presto e ci convochi per fare in modo che la scuola si apra per tutti dopo Pasqua e abbia le condizioni per essere tale anche il prossimo anno. Tornare alla ...

Giovani ristoratori gravinesi reagiscono e si reinventano ... dai bambini che sognano di staccare gli occhi dallo schermo e riabbracciare i compagni di scuola, ... Alfonso Turi e Giuseppe Damiani gestiscono un bistrot in cui l'accoglienza ha un ruolo ...

Turi (Uil Scuola): “Tornare alla scuola in presenza con i docenti al loro posto è l’obiettivo da perseguire” Orizzonte Scuola Fonderie Pisano, Cammarano: Delocalizzarle a Buccino? La Regione ascolti prima le comunità coinvolte Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “Sarebbe stato più opportuno nel Lazio aprire le scuole dopo Pasqua per evitare focolai. Ma ormai l’apertura e la chiusura degli istituti scolastici è diventato un problema ...

UIL, Turi: “Debito buono? Usiamolo per la scuola!” Scongiurare la DAD per un nuovo anno scolastico, garantire le lezioni in presenza e la regolare apertura delle scuole a settembre è quanto ha ribadito il premier Mario Draghi dopo l’ultimo Consiglio U ...

