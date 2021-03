Scuola, maxi piano governo per assumere 50 - 60 mila precari (Di lunedì 29 marzo 2021) Per evitare di ritrovarsi a settembre 2021 come nel 2020, e cioè con circa 200mila supplenti in cattedra, il governo Draghi sta pensando a una maxi - stabilizzazione di insegnanti precari che potrebbe ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 marzo 2021) Per evitare di ritrovarsi a settembre 2021 come nel 2020, e cioè con circa 200supplenti in cattedra, ilDraghi sta pensando a una- stabilizzazione di insegnantiche potrebbe ...

