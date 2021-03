Scuola Lazio, sottosegretaria Floridia: “Riapertura prima di Pasqua si poteva evitare” (Di lunedì 29 marzo 2021) La Riapertura delle scuole per il primo ciclo d’istruzione nel Lazio a singhiozzo per due giorni prima delle vacanze di Pasqua, contro la quale si sono tra l’altro espressi diversi sindaci della Regione “si poteva anche evitare, aspettando a dopo le feste, ma io ritengo che sia nulla questo caos e disagio rispetto al piacere e l’esigenza di far tornare i ragazzi in classe. prima tornano a Scuola e meglio è”. Lo dice all’Adnkronos la sottosegretaria all’Istruzione del M5s, Barbara Floridia che ricorda: “Io sono per l’apertura delle scuole, perché non modifica la curva dei contagi”. “Comprendo la senzazione di quello che può essere caos, ma è anche vero che è la complessità della nostra democrazia, che si crea quando i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Ladelle scuole per il primo ciclo d’istruzione nela singhiozzo per due giornidelle vacanze di, contro la quale si sono tra l’altro espressi diversi sindaci della Regione “sianche, aspettando a dopo le feste, ma io ritengo che sia nulla questo caos e disagio rispetto al piacere e l’esigenza di far tornare i ragazzi in classe.tornano ae meglio è”. Lo dice all’Adnkronos laall’Istruzione del M5s, Barbarache ricorda: “Io sono per l’apertura delle scuole, perché non modifica la curva dei contagi”. “Comprendo la senzazione di quello che può essere caos, ma è anche vero che è la complessità della nostra democrazia, che si crea quando i ...

