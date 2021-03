Scuola | Giannelli Anp | “Pronti a ripartire | speriamo senza ulteriori interruzioni”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) ROMA – “Le scuole sono pronte alla riapertura già da settembre. Il primo ciclo, peraltro, fatta eccezione per questo ultimo periodo che lo ha visto in sospensione della didattica in presenza nelle zone rosse in forza dell’ultimo Dpcm, ha garantito in quasi tutto il territorio nazionale le attività in aula. Auspichiamo che, con l’avallo delle autorità sanitarie, tutti gli studenti del secondo ciclo possano rientrare in classe”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), commenta all’agenzia Dire la situazione nelle scuole italiane a pochi giorni all’entrata in vigore del nuovo Dpcm che prescrive l’apertura degli istituti anche in ‘zona rossa’.