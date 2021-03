Advertising

ileniaquarta_ : RT @MediasetTgcom24: Scuola, firmate le ordinanze per la mobilità del personale #scuola - MediasetTgcom24 : Scuola, firmate le ordinanze per la mobilità del personale #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola firmate

TGCOM

'Sono statel'Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022 e l'Ordinanza relativa ai docenti di Religione ...tweet Parte ufficilamente la mobilità per l'a.s. 2021/22. Sono state infattile ordinanze relative ai movimenti del personale docente, educativo e ATA, e degli ...Facebook Live notizie...Riaprono le scuole ma mancano i professori. E il disastro è servito. Con il passaggio del Lazio dalla zona rossa a quella arancione oggi e domani tornano in classe i bambini iscritti ..."Sono state firmate l'Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo e Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2021/2022 e l'Ordinanza relativa ai docenti d ...