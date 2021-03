Scuola, dopo Pasqua il ritorno in aula di 6 studenti su 10. Presidi: ‘Mai risolto il problema dei trasporti. E servono i tracciamenti’ (Di lunedì 29 marzo 2021) “dopo le vacanze di Pasqua si torna a Scuola fino alla prima media anche nelle zone rosse”. dopo l’annuncio del premier Mario Draghi, il 26 marzo, il pianeta istruzione si prepara a tornare in aula. “Ma servono i tracciamenti. E il problema dei trasporti, soprattutto nelle grandi città, non è stato ancora risolto”, dice Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi. “Dovevano aprire anche le seconde e terze medie e le superiori”, insiste Antonio Affinita, direttore del Moige, il movimento italiano genitori. D’accordo anche Angela Nava, coordinatrice nazionale dei “Genitori Democratici”: “L’asticella andava alzata almeno fino a 13 anni”. Richieste destinate a cadere nel vuoto, almeno per ora. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) “le vacanze disi torna afino alla prima media anche nelle zone rosse”.l’annuncio del premier Mario Draghi, il 26 marzo, il pianeta istruzione si prepara a tornare in. “Mai tracciamenti. E ildei, soprattutto nelle grandi città, non è stato ancora”, dice Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale. “Dovevano aprire anche le seconde e terze medie e le superiori”, insiste Antonio Affinita, direttore del Moige, il movimento italiano genitori. D’accordo anche Angela Nava, coordinatrice nazionale dei “Genitori Democratici”: “L’asticella andava alzata almeno fino a 13 anni”. Richieste destinate a cadere nel vuoto, almeno per ora. La ...

