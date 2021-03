Scuola, al via la mobilità: ecco l’ordinanza. Le date per docenti, personale educativo e Ata (Di lunedì 29 marzo 2021) Al via la mobilità per il personale della Scuola italiana. In serata il ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’ordinanza che dà il via alle operazioni che danno la possibilità ai docenti, al personale educativo e al personale Ata di chiedere un trasferimento. Dopo un periodo di stallo che ha preoccupato le organizzazioni sindacali è arrivata la notizia del provvedimento, che coinvolge circa centomila persone, che puntano ad avvicinarsi a casa o a cambiare la sede di lavoro. A bloccare le operazioni di mobilità è stata la questione legata al vincolo quinquennale previsto dalla Legge 159 del 2019 che determina l’obbligo di permanenza per cinque anni nella Scuola di titolarità. Un provvedimento che “incatena” i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Al via laper ildellaitaliana. In serata il ministero dell’Istruzione ha pubblicatoche dà il via alle operazioni che danno la possibilità ai, ale alAta di chiedere un trasferimento. Dopo un periodo di stallo che ha preoccupato le organizzazioni sindacali è arrivata la notizia del provvedimento, che coinvolge circa centomila persone, che puntano ad avvicinarsi a casa o a cambiare la sede di lavoro. A bloccare le operazioni diè stata la questione legata al vincolo quinquennale previsto dalla Legge 159 del 2019 che determina l’obbligo di permanenza per cinque anni nelladi titolarità. Un provvedimento che “incatena” i ...

