Sciopero 29 marzo, Genova chiude i porti (Di lunedì 29 marzo 2021) Sciopero previsto a Genova di 24 ore per il giorno 29 marzo, saranno coinvolti spedizionieri, Corrieri, Imprese di logistica, società di e-commerce, imprese cooperative fornitrici di servizi connessi. Le imprese di autotrasporto invece si fermeranno per 48 ore nelle giornate del 29 e 30 marzo 2021, due interi turni di lavoro. Sciopero 29 marzo, Genova la protesta In un momento piuttosto delicato per il mondo della logistica e dei trasporti, non solo a causa del blocco del canale di Suez, è comunque confermato lo Sciopero dei lavoratori del comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (corrieri e autisti) a Genova e in Liguria, come in tutto il resto del Paese, si sciopera per il rinnovo del contratto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)previsto adi 24 ore per il giorno 29, saranno coinvolti spedizionieri, Corrieri, Imprese di logistica, società di e-commerce, imprese cooperative fornitrici di servizi connessi. Le imprese di autotrasporto invece si fermeranno per 48 ore nelle giornate del 29 e 302021, due interi turni di lavoro.29la protesta In un momento piuttosto delicato per il mondo della logistica e dei tras, non solo a causa del blocco del canale di Suez, è comunque confermato lodei lavoratori del comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (corrieri e autisti) ae in Liguria, come in tutto il resto del Paese, si sciopera per il rinnovo del contratto ...

