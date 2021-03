Scaraffia: le donne di destra al potere senza quote rosa, quelle di sinistra schiave dell’ipocrisia (Di lunedì 29 marzo 2021) Le donne di destra hanno rifiutato le quote rosa e sono emerse come leader. quelle di sinistra non ne sono state capaci. Lo sostiene la storica Lucetta Scaraffia in una intervista al Fatto quotidiano. “Le donne di destra – osserva – hanno avuto la fortuna di non soggiacere al principio delle quote rosa che è la costruzione ipocrita di un cartello organizzato spesso per selezionare le favorite dei maschi”. Scaraffia: le quote rosa sono uno strumento ipocrita Ma soprattutto le quote rosa anziché aiutare l’emanicpazione sono strumento di lotta di potere. Lo dimostra il fatto che Enrico Letta ha utilizzato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 marzo 2021) Ledihanno rifiutato lee sono emerse come leader.dinon ne sono state capaci. Lo sostiene la storica Lucettain una intervista al Fatto quotidiano. “Ledi– osserva – hanno avuto la fortuna di non soggiacere al principio delleche è la costruzione ipocrita di un cartello organizzato spesso per selezionare le favorite dei maschi”.: lesono uno strumento ipocrita Ma soprattutto leanziché aiutare l’emanicpazione sono strumento di lotta di. Lo dimostra il fatto che Enrico Letta ha utilizzato ...

Advertising

fattoquotidiano : 'A DESTRA DONNE LEADER, A SINISTRA SOLO FIGURINE. L'ORRIBILE SCELTA DEM' Il colloquio con Lucetta Scaraffia, femmin… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: 'A DESTRA DONNE LEADER, A SINISTRA SOLO FIGURINE. L'ORRIBILE SCELTA DEM' Il colloquio con Lucetta Scaraffia, femminist… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Perché i leader delle formazioni di destra sono spesso donne? E perché a sinistra non ci sono personalità finora in gr… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: 'A DESTRA DONNE LEADER, A SINISTRA SOLO FIGURINE. L'ORRIBILE SCELTA DEM' Il colloquio con Lucetta Scaraffia, femminist… - antonellocapor2 : RT @fattoquotidiano: Perché i leader delle formazioni di destra sono spesso donne? E perché a sinistra non ci sono personalità finora in gr… -