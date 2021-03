Scanzi | ora lo “scarica” anche la Asl | “Ci telefonava lui per vaccinarsi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar – Il caso della vaccinazione di Andreacontinua a far discutere e spuntano ulteriori dettagli. A Non è l’Arena, su La7, Massimo Giletti è tornato sulla questione mettendo in fila tutte le incongruenze nel racconto del giornalista aretino. Ma salta fuori soprattutto la stoccata della Asl di Arezzo che adesso “. Interpellato da Giletti, il direttore dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, Evaristo Giglio, fornisce altre rivelazioni sulla vicenda. Ammettendo che quandoha ricevuto il vaccino i caregiver non erano ancora stati inseriti nella lista dei possibili “panchinari”. Per quanto “le verifiche sul caso disono ancora in corso”, dice Giglio., la Asl non sa dire se è davvero un caregiver “, da quello che lui e il ...