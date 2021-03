“Sbarca anche lei!” Isola dei Famosi | chi è la nuova concorrente La soffiata è arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lunedì 29 marzo in onda un’altra puntata in diretta dell’dei, il reality show condotto da Ilary Blasi in onda il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5. Insieme alla moglie di Francesco Totti ci saranno gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Tante le novità nel quinto appuntamento del reality, che vedrà super protagonisti gli abitanti di “Parasite Island” Fariba e Ubaldo, pronti per entrare finalmente in gara e si unirsi al gruppo dei naufraghi dopo due settimane in solitaria. I naufraghi dovranno dire addio a uno dei compagni di viaggio finiti al televoto la scorsa settimana. Si giocheranno la possibilità di restare sull’Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma, ma chi verrà eliminato avrà l’occasione di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi, ...