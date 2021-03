“Sars-CoV-2 anatomia di un complotto” | a PresaDiretta il virologo racconta il pericolo degli allevamenti intensivi | “Sono il paradiso dei virus” L’anticipazione

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nell’agosto 2010 la pandemia H1N1, la prima pandemia del XXI secolo, l’influenza suina, è stata dichiarata finita e da quel momento ilha continuato a circolare nell’uomo solo come influenza stagionale. Ma pochi mesi fa uno studio peer reviewed realizzato su 18 mila campioni provenienti da 2.500di suini in Europa ha scoperto che iinfluenzali dei maiali, che erano passati all’uomo, stanno ritornando nei maiali e si stanno ricombinando con altrigià presenti nella popolazione suina. “Abbiamo in giro nuovicon nuove caratteristiche genetiche dovute alla combinazione diinfluenzali già circolanti tra i suini conumani che li reinfettano e questo li rende molto, moltosi, perché questi ...

Cosa dice lo studio Quando si dice 'ogni giorno esce uno studio diverso' è proprio vero ma non deve essere visto come qualcosa di negativo: il virus- 2 fino ad un anno fa non esisteva, è ...... i negazionisti e i movida - dipendenti hanno una grande responsabilità circa la diffusione recente delle varianti più contagiose del virus- 2. Nel contesto dell'individualismo propugnato ...per il test Liaison Sars-CoV-2, utilizzato per rilevare l'antigene Sars-CoV-2 in pazienti che hanno sintomi di Covid-19. Il test era gia' disponibile sul mercato statunitense, come fatto sapere a ...Questa babele di sequenze diverse sembrerebbe a prima vista disarmante, suggerendo che potremmo non riuscire mai a raggiungere un’immunità di gregge con il vaccino visto che il virus muta di continuo.