Santiago figlio Stefano De Martino | il retroscena che nessuno poteva immaginare

(Di lunedì 29 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De: un aneddoto che vede coinvolti papà eè davvero molto divertente e particolare.Desarà uno dei grandi protagonisti di questo sabato sera. Il motivo è la sua presenza a ‘C’è posta per te‘. Il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ sarà dunque ospite della trasmissione in

Advertising

sharondeluca5 : RT @GalantoMassimo: Belen Rodriguez su Santiago, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino: 'È uguale al padre, l'intelligenza l… - DSpettacolo : Intervistata a Domenica In da Mara Venier, Belen Rodriguez ha lanciato una 'frecciatina' all'ex marito Stefano De M… - allesword : RT @GalantoMassimo: Belen Rodriguez su Santiago, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino: 'È uguale al padre, l'intelligenza l… - Luca_zone : RT @GalantoMassimo: Belen Rodriguez su Santiago, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino: 'È uguale al padre, l'intelligenza l… - tvblogit : #Belen Rodriguez su Santiago, il figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino: 'È uguale al padre, l'intellige… -

Ultime Notizie dalla rete : Santiago figlio

Poi i filmati e l'intervista sono proseguiti e, quando sono arrivate le immagini del, ha dovuto parlare, inevitabilmente, anche dell'ex marito, Stefano De Martino al quale ha ...Ospite a Domenica In, Belen Rodriguez commenta la fine della storia con Stefano De Martino e racconta come l'ha presa ilSantiago figlio Stefano De Martino: un aneddoto che vede coinvolti papà e figlio è davvero molto divertente e particolare.Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In con la conduzione, come al solito, di Mara Venier. La prima parte del contenitore domenicale si è occupata, come accade ormai da quando è iniziata ...