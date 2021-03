(Di lunedì 29 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

zazoomblog : Sanabria: Vi racconto il mio incubo Covid. Juve? Forte ma il Torino è pronto - #Sanabria: #racconto #incubo #Covid… - sportli26181512 : Sanabria: 'Vi racconto il mio incubo Covid. Juve? Forte, ma il Torino è pronto': Sanabria: 'Vi racconto il mio incu… - CorriereQ : Sanabria: “Vi racconto il mio incubo Covid. Juve? Forte, ma il Torino è pronto” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanabria racconto

Corriere Quotidiano

Sembra un copione perfetto per la sceneggiatura di una serie tv di successo: Tonnymette piede a Torino a fine gennaio ma finisce subito in isolamento in una camera di albergo perché colpito dal Covid. Dopo 21 giorni abbraccia i compagni, ma arriva subito la quarantena di ...Morata) DOMENICA 7 MARZO Ore 12:30 Roma - Genoa 1 - 0 (24 Mancini) Ore 15:00 Crotone - Torino 4 - 2 (27 rig., 54 Simy, 45'+1 Mandragora, 80 Reca, 84, 90'+4 Ounas) Fiorentina - Parma 3 - 3 (...Sabato il derby contro i bianconeri: “La nostra forza è il gruppo: ci alleniamo al massimo, questa è la strada giusta”. Sulla lunga quarantena: “Come un film” Sembra un copione perfetto per la scenegg ...L’autore della doppietta che ha regalato al Toro la vittoria sul Sassuolo: “Era una gara importantissima, potevamo fare punti sapendo che le altre non giocavano” ...