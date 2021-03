San Donato | aggredito da baby gang per rubargli il monopattino | 2 minorenni arrestati ! VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina a SanMilanese, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari, hanno arrestato e condotto in comunità 2 minori (entrambi italiani) membri di una, responsabili a vario titolo di rapina aggravata, lesioni e minacce. L’indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di SanMilanese tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : San Donato

... alcuni sanitari volontari hannoil sangue per questa analisi - riferisce l'esperto, ... Read More World Sputnik: daMarino giudizio positivo per vaccino russo 29 Marzo 2021 Corrono le ...È accaduto a Peschiera Borromeo in casa dell'uomo, in via Carducci, dove su segnalazione del 118 sono intervenute le 'gazzelle' della Compagnia diMilanese. La donna era stata colpita due ...L’uomo è entrato presso la chiesa di Santa Barbara durante la recita del Rosario, rovesciando a terra candele e arredi sacri e prendendo a calci la porta d’ingresso. Lo hanno fermato i Carabinieri Leg ...risultano ben irrigati e molto fertili «a San Donato Milanese, una città di poco più di 32 mila abitanti che, nei giorni delle manifestazioni, dovrebbe ospitarne altrettanti subendo il disagio, ...